NÄDALA RAAMAT ⟩ Teos, mis pakub palju üllatusi ja põnevaid teadmisi

Mis on ühist Argentina tangol, Napoli pitsal, Hollandi tuuleveskitel, pöörlevate dervišite tantsul ja Indoneesia batikatehnikas kangastel? Kõik need on väga erinevad ja ainulaadsed kultuurinähtused, millel on sügav ajalooline taust ning mis on väärt kaitsmist, et tagada nende edasiandmine tulevastele põlvedele.