Ilmus psühholoogiliste kriminullide kuninganna Patricia Highsmithi romaan «Sügav vesi»

Romaani tegevus toimub vaikses Little Wesley linnakeses ning jutustab pahelisest ja kiiva kiskunud armastusest. Vic ja Melinda Van Alleni abielu hoiab koos kokkulepe, mille järgi võib naine pidada armukesi, kui ta ei hülga perekonda. Lõpuks ei suuda Vic siiski oma armukadedust ohjata ning üritab naist väljamõeldud mõrvaloo abil tagasi võita. Paraku saab väljamõeldis tegelikkuseks. Ohtlik psühhoos tõstab pead ootamatutes olukordades ja näitab idüllilise elu pealispinna taga peituvat kõhedakstegevat reaalsust.

Ameerika kirjanik Patricia Highsmith (1921-1991) kirjutas üle 20 romaani, nende seas «Strangers on a Train» («Võõrad rongis») ja «The Talented Mr Ripley» («Andekas härra Ripley»). Ta on tuntud psühholoogiliste kriminullide poolest, mille põhjal on vändatud mitmeid filme. Tema esimese põneviku «Võõrad rongis» järgi valmis kolm filmi, millest tuntuim Alfred Hitchcocki 1951. aasta versioon. Mitmeid filmiversioone tehti ka raamatust «Andekas härra Ripley». Romaani «Sügav vesi» nimetas Sunday Times omal ajal «Ameerika psühhoosi üheks geniaalseimaks analüüsiks». Raamatu põhjal valmis 2020. aastal film, mis ootab oma linastumist kinodes.