PILDID ⟩ Piirivalve ajalugu sai aastapäevaks kaante vahele

PPA peadirektor Elmar Vaher sõnas, et selles, mida Eesti on aastatega saavutanud, ei ole midagi enesestmõistetavat. «Väga oluline on mäletada, kes on need kangelased, tänu kellele elame me täna vabas ja turvalises riigis. Mul on väga hea meel, et meie piirivalve põnev ajalugu on saanud väärikalt kaante vahele ja see on ilus kingitus Eesti piirivalve taasloomise 30. aastapäevaks,» ütles ta.