Churchilli kiidetud «kangelaste raamat» loodetakse oksjonil rekordhinnaga maha müüa

Oksjonimaja Stroud Auction Rooms paneb novembris müüki raamatu, kuhu on kogutud nende RAF-i ohvitseride allkirjad, kes osalesid teise maailmasõja ajal Lahingus Suurbritannia pärast. Winston Churchill on raamatu kohta öelnud, et see pole pelgalt nimede raamat, vaid kangelaste raamat.