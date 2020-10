4 tüüpi raamatuid, mida tasub lugeda vaid paberraamatuna

Graafilised romaanid

Graafilisi romaane ja koomikseid loetakse õige pisut teisiti kui muid raamatuid. Kuna väga suur rõhk on piltidel ja pilk tahab haarata ka suuremat osa kui vaid ette nähtud lõiguke, on paberil koomiksi lugemine palju nauditavam. Lisaks on tegu vaat et kunstiteosega, mida enamasti tahetakse alles hoida ja koguda, et hiljem uuesti kätte võtta.

Käsiraamatud, kuhu saab teha märkmeid

Kuigi märkmeid saab teha ka mõnes e-lugeris, on käsitsi kirjutamine paljudele mugavam ja harjumuspärasem, mistõttu ei pruugi digitaalne märgistus õppeprotsessi toetada. Trükisel saad lõike alla joonida ja sõnadele ringe ümber teha. Kui kordad, hakkavad need kohe silma.

Lemmikraamatud

Kuigi digiraamatud on loodussõbralikud, võiks igaühel olla kodus kasvõi imepisike riiul, kus on mõned raamatud, mida saab ajaviiteks kätte võtta. Olgu lugejaks sina ise või mõni külaline, kes meelelahutust otsib. Kui mõni raamat on sulle eriti hingelähedane, siis osta see omale koju. Raamatud ei ole kodukaunistus, need näitavad ka seda, kes sa oled.

Lasteraamatud