Aidi Vallik uuest värssjutustuste kogust «Imelood»: itsitada saavad nii lapsed kui lapsevanemad, võimalik, et nood viimased isegi rohkem

Need luuletused on fantastilised ja naljakad ning sobivad hästi nii laste kui täiskasvanute lõbustamiseks, kuigi selle peamine sihtgrupp on u 10-aastased algkoolilapsed.

«Ma pole ikka oma värssjutustuste vaimustusest üle saanud, seepärast on ka «Imelood» just sellised ning räägivad minu imelistest ja muinasjutulistest juhtumistest maal. Mis siis, et «suurem osa» neist on, hm-hm, ikkagi välja mõeldud. Kui miski on välja mõeldud, ei pea ju ilmtingimata tähendama, et need pole juhtunud päriselt? Mingis maailmas, näiteks unenäos või muinasjuttude ilmas? Kus tegutseb sihuke veider paks tädike, kellega muudkui juhtub.