«Kontori» staari John Krasinski 5 lemmikraamatut, mida ta soovitab kõigil lugeda

Krasinski luges Ernest Hemingway memuaarikogu õnnekombel just siis, kui ta Pariisi läks. «Elagu me kõik vähemalt ühe päeva nagu Ernest!» ütles näitleja, keda võlusid teoses kirjeldatud head raamatud, vein ja kohtumised kirjanikest sõpradega.

See on Krasinski sõnul tema tungivaim soovitus raamatutest, mida võib üha uuesti läbi lugeda. Isegi kui oled Fitzgeraldi raamatuid lugenud koolis kohustusliku kirjandusena, siis täiskasvanuna tähendab see hoopis midagi muud. «Veidi täiskasvanumana ja veidi targemana seda uuesti lugedes satud justkui ruumi, kus oled varem käinud. Ainult et seekord tuled põlevad,» soovitas ta.

3. Carl Gottlieb «The Jaws Log» (Lõugade logiraamat)

Filmi «Lõuad» stsenarist Carl Gottlieb kirjutas filmi valmimisest logiraamatu, mida John Krasinski peab läbi aegade kõige paremaks filmiraamatuks. Gottlieb kirjeldab filmi valmimise igapäevaseid protsesse asukoha leidmisest kuni haikalade ehitamiseni välja. «Saad näha filmiloomise maagiat ja hullust, pööraseid filmivõtteid ja kassahiti sündi,» soovitab John Krasinski. «Kui sind on kunagi huvitanud, kuidas filme tehakse, siis õpi seda parimatelt.»

4. Dave Eggers «How We Are Hungry» (Kuidas me oleme näljased)

«Ringi» autorit Dave Eggersit peab Krasinski kõige paremaks kirjanikuks. «Keegi teine ei oska sind viia sellisesse maailma, nagu tema seda teeb,» kiidab näitleja ja soovitab seetõttu lugeda Eggersi novelle, et seda fenomeni mitu korda kogeda.

5. David Foster Wallace «A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again: Essays and Arguments» (Eeldatavasti lõbus asi, mida ma enam kunagi ei tee: esseid ja vaidlusi)