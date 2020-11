GALERII ⟩ Raadiohääl Märt Treier esitles raamatut varajasele ärkajale

«Vist juba nii paarkümmend aastat olen ärganud pea igal reedel kell neli hommikul, leidnud külmkapist topsi kohupiima või rabarberikisselli ja läinud lauldes tööle. Laulda on vaja selleks, et hääl ärkaks, muidu on see tobe – nõus,» kirjutab Märt Treier.

«Millalgi 8–9 aastat tagasi hakkas esimest korda tunduma imelik teha esimest korda nokk lahti üksnes mittemidagiütleva terega ja kosta punnitatud lõbususega, et täna paistab päike ja kell on pool kuus. Kui makstud naeratusega teenindaja tuleb kohvikus keset sinu omletti küsima, kuidas maitseb, siis teate ju ka, et ega see teda tegelikult huvita, kästi küsida ja kõik. Et keegi sind elus hakkaks omaks või koguni oluliseks pidama, on vaja enamat. Hommik hommiku järel hakkasin kogemuste ja mälupiltide varal süvenema igapäevaellu, mis on saanud teiste tööde-tegemiste tõttu omajagu kirju, kuni ühel päeval mõistsin, et ilma hommikujututa ei ole enam viisakas tööle tulla.»