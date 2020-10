PILDID ⟩ India suurima isikliku raamatukogu omanik ei suuda oma kogu enam üksi hallata

Oma esimese raamatu ostis Gowda 25 paise eest. Pärast seda võttis ta omale eesmärgiks osta kuus vähemalt 1000 raamatut. Nüüdseks on Anke Gowdal India kõige suurem isiklik raamatukogu, mis kanti 2016. aastal ka Limca rekordite raamatusse. Tänase seisuga on tal üle miljoni raamatu.

Anke Gowdal on nii palju raamatud, et need ei mahu enam ammu riiulitesse ära.

Ainuüksi Mahatma Gandhi kohta on tal 2500 raamatut. Saaa palju teoseid on Bhagavad Gita kohta. Peale erinevate väliskeelte leidub kogus raamatuid 22 india keeles.

Paraku on aastatega kogunenud raamatuid nii palju, et mees ei saa nende haldamisega enam üksi hakkama ja on kutsunud endale vabatahtlikke bibliofiile appi, et mingi süsteem leida ja trükiseid paremini hoiustada. Hetkel hoiab raamatusõber oma kogu hoones nimega Pustaka Mane ehk Raamatute Maja, kus raamatud on maas virnas ja võivad seetõttu hukka saada.