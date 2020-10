Rahvusraamatukogu tähistab Jack Reacheri sünnipäeva

Briti-Ameerika kirjaniku Lee Childi kümnete põnevuslugude kangelane Jack Reacher on väheseid kirjandustegelasi, kelle sünnikuupäev on täpselt teada. Sel puhul on põhjust pakkuda kohvi ja pidada maha põnevikuvääriline jutupidu.

Reacher ise on parasjagu maailma või väikest inimest päästmas, aga need, kes tubli rännumehe tegutsemisest rõõmu tunnevad ja tunnustust avaldada tahavad, tulgu lahkesti kohvi jooma. Inimesed, kohv ja blues on ju Reacherile väga olulised.

Vestlust veavad Krista Kaer ja Karl Martin Sinijärv, oodata on üllatuskülalisi, elusat bluesi mängib Andres Roots. Kõneletakse ka krimi- ning põnevuskirjanduse ajaloost ja arengust laiemalt ning üha populaarsust koguva žanri seisust ja seisusest tänapäeval. Pole ju saladus, et see omal ajal puhtalt ajaviiteliseks peetud loojutustamisviis on aastatega muutunud üha tõsiseltvõetavamaks ning oma mahtude ja sisugi poolest jõudnud kohati lausa eepilise mõõtmeni.