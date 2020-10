Psühhoterapeut: me unustame vahel, et ka imik on inimene

Loe katkendit raamatust.

Ka laps on inimene

Täiskasvanutena mõistame, et teist isikut kohates oleks austav tema suhtes avatud meelt näidata. Kuid inimesed unustavad vahel, et ka imik on inimene. Püüa oma last selles organisatsioonis partnerina kohelda.

Philippa Perry «Raamat, mida su vanemad võinuks lugeda». FOTO: Helios

Just seetõttu on oluline kujundada harjumus oma lapsele millegi toimumisest ette teatada ja seejärel enne selle tegemist väike paus teha. Ütleme näiteks, et laps on kärus ja plaanid ta autoistmele tõsta. Ütle: «Ma tõstan su autosse» ja jäta talle natuke mõtlemisaega, et ta saaks juhtuvale mõelda. Seejärel räägi talle toimuvas, samal ajal kui ise oled tegevuses: «Ma teen nüüd vöö lahti. Tõstan su kärust välja ja panen autoistmele.» See võib sulle võõrana tunduda, sest laps ei oska veel rääkida, kuid me õpime keelt seda kuulates. Keelest endast on olulisem sinu ja tema suhtlemine ning oma korra ootamine.

Sa harjud sellega ajapikku ja sel ajal, kui dialoogi harjumus sinus kanda kinnitab, annad lapsele pisut aega ning laps õpib käsi kergitama, et sul end tõsta aidata. Tee mähkmeid või riideid vahetades sama. Kaasa last tegevustesse nii palju, kui vähegi võimalik, eriti nendesse, mis neid endid puudutavad.

Inimesed arenevad vastastikustes suhetes. Mida enam end teistele avame, seda paremini loeme neilt tulevaid vaevumärgatavaid pilkudes ja liigutustes peituvaid rahulolematuse või lõõgastumise märke ning seda rohkem õnnestub imikus või meis endis pead tõstvat rahulolematust või kurbust vältida. Õpime rahulikult lapse tegevusi jälgima, et tema tegemisi ja suhtlusviise austada ning samal ajal temalt midagi uut õppida. Nagu ilmselt tead, võib lapsevanemaks olemine esimestel kuudel ja aastatel veniv ja igav tunduda, niimoodi käitumine aitab seda aega tähendusrikkamaks muuta.