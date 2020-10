George R.R. Martin avaldas, et ühe rahva lemmiktegelase saatus kulgeb raamatus teisiti kui telesarjas

Kirjanik George R.R. Martin on varem mõista andnud, et ta HBO telesarja «Troonide mängu» vaatajate pettumusel mõjutada oma romaanisarja «Jää ja tule laul» viimase kahe osa tegevust. Nüüd on aga telesarja filmimisest ilmunud raamat «Fire Cannot Kill a Dragon», milles kirjanik nendib, et raamatutes ja telesarjas on siiski erinevusi.