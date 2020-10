Joseph Helleri menuromaan ilmus lõpuks ka eesti keeles

«Nõks-22» ei ole nagu teised romaanid. Sellel on oma loogika, oma iseäralik karakter. See käib edasi-tagasi rõõmu ja õuduse vahel. See on erakordselt naljakas ja kummaliselt mõjuv. See on täiesti ainulaadne.

«Nõks-22» on 20. sajandi maailma mikrokosmos, nagu see võiks välja näha kellegi ohtlikult kainemõistusliku silmis. See on romaan, mis elab, liigub ja kasvab hämmastava jõu ja vitaalsusega. See on meie ajastu meistriteos, mida on sageli nimetatud ka «ameerika Švejkiks». Sellised võrdlused on tihtipeale natuke liialdatud või raskesti mugandatavad, kuid mõningad sarnasused siiski on olemas.