Lugemissoovitusi liidritele: 9 USA juhtimiseksperdi John C. Maxwelli raamatut

Maxwell on organisatsiooni EQUIP alustaja, mille läbi on õpetatud enam kui 5 miljonit juhti 126st rahvusest. Igal aastal kõneleb ta juhtidele erinevates organisatsioonides, nende seas Fortune 500 firmad, erinevate rahvuste valitsused, rahvuslikud jalgpalli meeskonnad, USA Sõjaakadeemias ja ÜRO-s. Maxwelli on hinnanud bestsellerite autoriks New York Times, Wall Street Journal ja Business Week. Selles raamatus jagab ta 21 vääramatut juhtimise seadust.

Juhtimine tähendab inimestega töötamist ja see ei pruugi alati lihtne olla. Inimestevahelised suhted määravad juhi edu või ebaõnnestumise – olgu siis büroos, kirikus või mistahes muus organisatsioonis. Seepärast on juhi jaoks äärmiselt oluline olla rahvainimene ja arendada oskust töötada organisatsiooni kõige väärtuslikuma ressursiga – inimestega. See raamat aitab arendada juhiomadusi, mõista ja abistada keeruka iseloomuga inimesi ning innustada töötajaid arenema ja edu saavutama! Juhi võimuses on tuua inimestes esile nende parimad omadused!

«Üheskoos võidukaks», John C. Maxwell

Mida on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks? Kas inimene peaks olema sündinud sõbraliku loomuse või suurepärase intuitsiooniga, et suhetes edukas olla? Kas on nii, et mõnedel on suhtlemisoskused ja mõnedel mitte ning me lihtsalt peame leppima võimetega, mis Looja on meile andnud? Kas keegi, kes on suhete loomisel hea, võib saada veelgi paremaks? Raamatus «Üheskoos võidukaks» kirjutab Maxwell, et inimestega arvestades ja nendega õigesti suheldes saab võita pea kõik takistused ning meeskonnatöö on edu võti.

Maxwelli raamat «Kuidas edukad inimesed mõtlevad» on tänapäevases kiires elutempos täiuslikult kompaktne lugemisvara. Maxwell õpetab lugejale, kuidas olla loovam ja millal kahelda levinud mõttelaadis. Õpid hoomama üldist pilti, keskendudes samal ajal oma mõtlemisele. Saad teada, kuidas rakendada oma loovat potentsiaali, arendada jagatud ideid ja õppida minevikust, et mõista paremini tulevikku. Need üksteist tõhusa mõtlemise juurde viivat teed aitavad selgelt näha rada isikliku eduni.

Targad juhid õpivad oma, targemad teiste vigadest – ja kordaminekuist. Raamat «Liidrite kuldaväärt tarkus» aitab sul saada arukaimaks juhiks. Maxwelli ligi neljakümneaastasest juhtimiskogemusest väljapestud kuld säästab sind sama tegemast. Iga kullakamakas on üks kahekümne kuuest peatükist, mis moodustab kokku selle rahvusvaheliselt tunnustatud juhtimiseksperdi kuuekuulise mentorlusprogrammi.