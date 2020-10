Hal Elrod: võtsin eesmärgiks joosta ultramaraton, sest ma vihkan jooksmist

Tee oma missioon avalikuks

Et oma vankumatut pühendumust missioonile kinnitada ning end kergemini selle täitmise eest vastutavana hoia, avalikusta see. Räägi lähedastele, mille poole püüdled ning miks oled otsustanud selle, nui neljaks, saavutada … teist võimalust pole. Mõni arvab, et oma eesmärkidest ei pea rääkima, vaid tegude kaudu teadma andma, kuid neist kõnelemine võib asja siiski muuta. Kui sa sellest ei räägi, on palju lihtsam libastuda. Teeme seda pidevalt.

Hal Elrod, «Imede valem». FOTO: Million Mindset

Tean, mis efekt on eesmärkide teadustamisel, sest oled seda mitu korda ise proovinud. Jutustasin sellest, et moodustasin meeskonna müüjatest, kes püüdlesid samuti 200 000-dollarilise käibe poole, andsin seeläbi kolleegidele oma missioonist teada ning saime kõik üksteist toetada ja vastutavana hoida. Veel suurem sammu tegin, kui otsustasin heategevuseks ultramaratoni joosta (see on 84 kilomeetrit). Lisame sellele eesmärgile pisut konteksti: kummardan kõigi jooksjate ees. Ma ei ole üks teie seast. Kuigi ma pole selle üle uhke, kuulun ma pigem jooksuvihkajate hulka. Olen alati kuulunud.

Kuid 2008. aasta kevadel võtsin eesmärgiks joosta ultramaraton, sest ma vihkan jooksmist. Tean, see kõlab täiesti pahupidi. Mõtlesin: «Kelleks ma peaksin küll saama, et ühe päeva jooksul 84 kilomeetrit joosta? Ma ei tunne seda kutti. Pole temaga kunagi kohtunud. Huvitav, missugune ta on?» Kujutasin ette, et ta on minust tunduvalt distsiplineeritum ja võimekam. Ta suudaks ilmselt teha kõike, mida pähe võtab; ma tahtsin väga selliseks inimeseks saada.

Selleks, et teiste tuge järel püsimiseks ära kasutada, tegin kahte asja. Esiteks läksin Facebooki ja andsin avalikult teada oma soovist lemmikheategevusprojekti – Front Row fondi – heaks ultramaraton läbida. Selle väljaütlemine andis tõuke eesmärk ellu viia. Tundsin, et isegi hetkedel, mil soovisin alla anda (mida kogevad kõik, kes saadavad korda imesid), ei tahaks ma olla see, kes lubab heategevuseks raha koguda ja muudab siis meelt. Seejärel läksin veebiraamatupoodi ja tellisin endale raamatu «The Non-Runner’s Marathon Trainer».