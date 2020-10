Eesti esimene rahvaraamatukogu peab oma 160. sünnipäeva

Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et tänasel Eesti esimesel rahvaraamatukogu sünnipäeval on hea meel tõdeda, et Tarvastu raamatukogu on vaatamata oma 160 aastasele vanusele endiselt nooruslikult arenemise hoos ja endiselt kannab Tarvastu piirkonna auväärset mäluasutuse tiitlit. «Täna ei ole Tarvastu raamatukogu lihtsalt raamatukogu vaid meile olulise kultuuripärandi kandja ja alalhoidja, seda koos piirkonna muuseumi, kunstigalerii ja käsitöökojaga.»

«Tarvastu raamatukogu jaoks on oluline olla üks osa kohaliku kultuuri edasikandjatest,» sõnas Tarvastu raamatukogu direktor Aili Anderson. «Raamatukogu asutaja Hans Wühner on öelnud, et inimene peab ja võib terve elu õppida. Raamatukogu on selline asutus, kus on olulisel kohal olla iseõppija rollis, sest tänu lugejate erinevatele huvidele, tuleb panna ka oma teadmised proovile, samuti vaadata kaugemale ja olla kursis, mis toimub üldiselt raamatukogudes,» ütles Anderson.