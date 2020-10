KATKEND ⟩ «Turske sell teab täpselt, mis kokalaksu ninna tõmbamise järel inimesega juhtub»

Tundub, et turske sell teab täpselt, mis kokalaksu ninna tõmbamise järel inimesega juhtub, mistõttu ta otsustaski viimasel hetkel loobuda. Matthew tunneb, kuidas ta mõlemad käed järjest kasvavast närvipingest värisevad.

«Raisk, kõik see üüberkallis võib mu elus olla ju esimest ja viimast korda,» juurdleb Manchesteri tehasetööline ning rebib ootamatult lahti kolmanda, rohekaspruuni taimepuru sisaldava minigrip’i ja keerab sellest mehise pläru.

Alles kangest kanepikonist esimeste mahvide tõmbamise järel tunneb Matthew, kuidas viimastel tundidel talletunud pinge temast ühes välja puhutava magusa auruga järk-järgult kaob. Kuigi just nendel sekunditel hakkab turskel tüübil mõte kõige paremini lendama, tirib ta hõõguva joint’i pikkade mahvidega pause tegemata praktiliselt lõpuni.

Sellest silmnähtavalt elevile sattunud neiud külvavad julge noormehe juubeldustega üle ja ujuvad talle sõna otseses mõttes mõlemalt poolt külje alla. Äsja suure kanepipläru ära tõmmanud noormehele tundub nüüd see, et ta hetkel kõige kainem on, suisa närvidele käivat.