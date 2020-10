Kuidas sündis bestseller? Aidi Vallik meenutab Anni-saaga ootamatut sünnilugu

Pika meelitamisega suutsime algust teha esimese nimekirjas olnud raamatuga, mis minu mäletamist mööda oli Mait Metsanurga «Ümera jõel». Kui olnuks minu otsustada, siis ma poleks neljateistaastastele sellise raamatuga ligigi läinud. On ilmselge, et see pole selleealistele tänapäeva Eestis ei huvitav ega köitev, vaid on võõrapärane, raske keelekasutuse ja vanade keeruliste sõnadega teos, millest läbipuremiseks peab inimesel olema veidi rohkem motivatsiooni kui pea-otsas-laiali-pubekal. Üritasin olla maru kaval ja koduülesanneteks oligi seda raamatut järgmiseks tunniks jälle kas 20 või 30 lehekülge edasi lugeda…

Aga see plaan läks täiega metsa, kui nad jõudsid selle kohani, kus hundid väikse lapse metsas ära on söönud. See oli nende ülearenenud õiglustundele suutäis, mida nad alla neelata ei suutnud, ja sellest piisas, et vallandada klassis taas täiemõõduline ning lärmakas vastuhakk – kuigi mina polnud ju see, kes beebi ära sõi, eks ole.

Selle käigus edastati mulle mitmest suust korraga arvamusi, et maailmas polegi ühtegi normaalset raamatut ja et koolis sunnitakse lugema millegipärast veel neid kõige hullemaid, ja et lugemine on üks igavene piin ja tüütus ja kui siis veel selliseid rõvedusi peab lugema, ega siis enam ei tahagi üldse midagi kätte võtta, ja et ma ei tohi neid sundida, kui nad ei taha, ja et neil on suva, kas nad lõpetavad järgmisel aastal põhikooli ära või ei, aga nad ei loe enam mitte ühtegi rida mitte kunagi mitte ühestki raamatust!

Küll nad olid armsad. Minu kõige lemmikum vanus.

Tundsin, et nüüd on tarvis võtta otsekohe paar pikka sammu tagasi ja püüda olukorda stabiliseerida niipalju, kui annab. Lasin hästi kiiresti kõik saadaolevad võimalused peast läbi ning olin enda arust jube kaval, kui ütlesin neile: «Hea küll! Olen nõus, see on jama raamat. Viskame selle nurka (Ei, EI VISKA PÄRISELT! See on kõnekäänd selline!) Aga midagi lugema me siiski peame! (Tšššš! Reegel oli, et laseme üksteisel lõpuni rääkida!) Sest ilma lugemata normaalsete lausetega kirjutama õppida ei ole kahjuks võimalik. Ja pikkade tekstide lugemise oskust on elus vaja paljudes ametites. Kas te olete nõus, kui me teeme nii, et saadame selle kohustusliku kirjanduse nimekirja üldse kuu peale (JAAAAAAAA!), ja siis ma ise pakun teile igas veerandis välja iseenda tehtud nimekirja sellistest raamatutest, mida teile meeldiks lugeda? (Nõutu vaikus.) Ma annan teile nimekirja ja räägin siis lühidalt iga raamatu kohta, milles seal juttu on, et te teaksite enda oma välja valida. Aga selleks pean ma teadma, milline see raamat peaks olema, mida teile lugeda meeldiks? Mis seal peaks sees olema?»