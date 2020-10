Algas lugemisprogramm «Raamatuga kevadesse», mis seekord kutsub mõtisklema kodu mõiste üle

Lugemisprogrammi valitud 50 teost on seotud erinevate koduste tegevustega nagu käsitöö, aiandus ja kodulugu. Nende hulgas on ka raamatusarjad ning ühe teose saavad osalejad ise lugemiseks valida. Lisaks Eesti kirjanikele on lugemisprogrammis esindatud ka Armeenia, Soome, Kanada, India, Norra ja Pakistani autorite raamatud. Mitmeid lugemisprogrammi valitud teoseid saab laenata ja lugeda e-raamatukogudes ELLU ja OverDrive.