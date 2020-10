John C. Maxwelli 21 inspireerivat tsitaati parema elu elamisest

29. jaanuaril toimub iga-aastane tippsündmus ettevõtlikele inimestele ja enda elu liidritele – LIVE2LEAD konverents, mis toimub üle maailma enam kui 400 linnas ja 32 riigis ning toetab liidri- ja enesejuhtimise oskusi ning ettevõtlikkust, laiendab silmaringi, inspireerib ja harib ning annab positiivse energiasüsti. Üheks esinejaks on konverentsil John C. Maxwell.

Eesti juhtimiseksperdina on esinemas Starfish Academy kaasasutaja, ettevõtja, investor ja rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe, kelle missiooniks on inspireerida ettevõtlikke inimesi saavutama rohkem vabadust ja harmooniat oma elus. Ta on õppinud otse maailma parimatelt erinevates valdkondades nagu Robert Kiyosaki, John C. Maxwell, Anthony Robbins jpt, ning viinud õpitud teadmised oma igapäevaellu, saavutanud rahalise vabaduse ja inspireerib jätkuvalt sellega ka teisi.