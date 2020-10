Selgusid vene kultuuri linnafestivali 9Ѣ FEST kirjanduskonkursi võitjad

Konkursi idee oli pakkuda noortele võimalust osaleda omanäolises kirjandus-teatri eksperimendis. Esmalt tuli osalejatel valida kirjanik või luuletaja – kas kaasaegne autor või klassik –, kelle looming on seotud Tallinnaga ning kelle teosed on ilmunud kas eesti või vene keeles. Seejärel oli vaja saata konkursile videosalvestus luuletusega või proosapalaga, mis on ilmunud lugeja õpitavas võõrkeeles.

«Tallinnaga on seotud väga palju maailmakuulsaid luuletajaid ja kirjanikke, kelle looming on tõlgitud eesti või vene keelest teistesse maailmakeeltesse. Meil on hea meel, et õpilased võtsid meie väljakutse vastu ning esitasid oma konkursitöid. Kuigi konkursile on laekunud vaid 15 tööd, olid need kõik nii väärtuslikud, et žüriil oli raske valikuid teha. Teise vooru pääses kokku kümme osalejat, kellest finaali jõudis kolm,» ütles Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.