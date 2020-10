RAAMATUTE TOP ⟩ Raamatute edetabeli tippu tõusis mõistuse vabastamise käsiraamat «Mindfuck»

Apollo raamatupoodide müügiedetabelite tipus on juba 2019. aastal eesti keeles ilmunud Saksa nõustaja Petra Bocki käsiraamat «Mindfuck. Mõistuse seitsme barjääri ületamine»​, mis tutvustab lähemalt tänapäeva inimese psüühikat ja õpetab mõtlema nii, et me ei loobiks endale pidevalt kaikaid kodaratesse.