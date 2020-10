VABAMUs toimub Valgevene toetuseks solidaarsusüritus «Hukatud luuletajate öö»

Ainuüksi 29. – 30. oktoobri õhtul 1937. aastal lasti maha üle 100 Valgevene intelligentsi esindaja: vabad luuletajad, proosakirjanikud, kriitikud, ajakirjanikud. See on «Hukatud luuletajate öö» - öö Valgevene stalinistlike repressioonide ohvrite mälestuseks. Sel ööl peetakse Kurapatõs igal aastal kirjanduslugemisi.

Kuropatõ on üks kohutavaim kommunismi kuriteo toimepanemise koht Valgevenes, massimõrva hauakoht, kus lebab sadades massihaudades tuhandeid represseerituid. Valgevene võimud pole siiamaani massimõrvadega seonduvat infot avalikustanud. Tulemusena, ei ole kindlalt teada, kui palju massimõrva ohvreid on sinna maetud. Erinevatel hinnangutel lasti Kurapatõs maha 30 000 – 250 000 inimest.

«Tänased sündmused Valgevenes panevad paratamatult mõtlema, et oleme oma ajalugu unustanud ja ühiskond on jõudnud faasi, kus sarnaste kuritegude toimepanek on saanud võimalikuks. Kurapatõ ja Akrestina on ühe ahela lülid, ühe teekonna osad,» kirjutas 21.20.2020 Postimehes ilmunud arvamusloos «Akrestina-Kuropatõ: Mitte kunagi enam» Eestis elav valgevenelanna Yulia Rebase.