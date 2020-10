KATKEND ⟩ Kümme põhjust, miks tšehhid Milan Kunderat ei seedi

«Kundera? See kuradi pask? Ma ei taha sellest inimesest mitte midagi teada!»

Esiti lööb isegi Tomáši kohta ebaharilikult emotsionaalne kiri mul vaat et hambad lahti. Ta on ilukirjanduse tõlkija ja õppejõud, nagu olen aru saanud. Mis mõttes on üks Tšehhimaa kuulsamaid poegi tema jaoks pask?