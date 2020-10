Kuidas elada edasi, kui sünnib haige laps?

Kuulasin teda ja püüdsin meelde jätta kõik asjad, mida ta ütleb. Korraga tõstis ta pilgu ja vaatas mind natuke imestunult.

«Sa ei nutagi juba?» küsis ta sama järsult, nagu oli mu lapse hädasid loetlenud.

«Pole ju mõtet nutta,» vastasin. «Ma tahaksin parem teada, kas siin saab midagi teha, et teda aidata, midagi?»

«Pane laps riidesse,» ütles ta siis kuidagi leebununa, jättis mu tütre väänamise ja istus oma toolile tagasi. Mõtles.

Ja siis me hakkasime tööle.

*

Haapsalu sanatoorses koolis töötamine oli minu jaoks kõigest sellest positiivsest hoolimata siiski natuke nagu kahe otsaga asi ka. Selle mündi teine külg oli, et nägin seal päevast päeva erinevate kesknärvisüsteemikahjustustega lapsi, suurel osal neist sama diagnoos mis minu tütrelgi. See haigus mõjutab suuresti liikumist, kehahoiakut, motoorikat, käte ja jalgade tööd, tihti ka kõnet, tihti ka vaimset võimekust. Nii et mingil moel olin ma sunnitud seal kogu aeg justkui vaatama seda varianti oma tütre tulevikust, mida ma ei tahtnud, mida ma kartsin. Oli väga suur tõenäosus, et seitsmeaastaseks saades tuleb siia kooli õppima ka minu tütar. Ei, asi polnud ju selles, et kool oleks olnud halb, vastupidi, see kool oli selliste laste üks väheseid võimalusi Eestis. Aga mina ju tahtsin, et minu lapse võimalused oleksid laiemad. Mina ju tahtsin, et mu laps saaks terveks ja saaks minna tavakooli. Ja gümnaasiumisse. Ja sealt edasi, kuhu vaja, ja elada terve noore inimese elu.

Aga see polnud siis veel eriti tõenäoline.

Ma mäletan, et oma esimestel töönädalatel olin õhtuti kodus kohutavas masenduses ja nägin kurja vaeva, et see tulevikuperspektiiv endast eemale tõrjuda. Ma ei tahtnud selle peale üldse mõelda, aga see oli ju kogu aeg mu silme ees, kõik need sama haigusega lapsed. Ja mul oli nii kohutavalt kahju, et lastega võib mõnikord nii minna. Ja et ka mu enda lapsega võis nii minna. See oli nii õudne, et ma ei tahtnud tuleviku peale mõeldagi.