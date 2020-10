Hüpnoterapeut Helen Kirdi 4 spirituaalset raamatusoovitust

Minu teekond iseendani algas ühest telefonikõnest. Helistajaks ei olnud toona sõber, lähedane. Oli võõras inimene, ärialaselt kontaktilt. Ta kuulis minu loost ja ulatas mulle soovituse. Soovitus oli raamatule: Rhonda Byrne «Saladus». Pean tunnistama, et täisvõhikuna ja skeptikuna, kahtlevana kõiges, tuli mul seda raamatut mitu korda lugeda, et aru saada, kust algab ameerikalik «promo» ning kuhu on kootud «tõde». Muutus algas sellest, kui selle raamatu abil hakkasin endalt küsima: mida saan enda jaoks ise ära teha. Seda, et mõelda üle, millest ja mida ma räägin. Seda, et suunata oma mõtteid positiivile – olgugi, et glamuurselt ja ameerikalikult ülevõllitatult. Muutsin oma uskumusi ja sellega muutusid mu mõtted, tunded, teod ja tagajärjed.

Need raamatud täiendavad teineteist. Eelkõige sain esmase puudutuse «Siin ja praegust». Kuidas elada hetkes? Mis on valukeha? Kust algab kohaloleku jõud ja kuidas saan selle teadmise oma eluks kujundada. Siit sai alguse elujaatus ja spirituaalsus minu elus.

Ma polnud kunagi osanud niimoodi mõelda, et ma mitte ei tunne emotsioone vaid, et teadvustamatult võin ma olla emotsioon. Samastamisjõud loob minu emotsiooniks – olgu see hirm, kurbus või viha. Ilma selle raamatu sõnumita ei teaks ma, kes ma olen. Kuidas eristuda? Kuidas mitte samastuda? Ei teaks ma, et mina juhin emotsiooni, mitte emotsioon ei juhi mind. Kas ma kõike valdan, kindlasti mitte… aga olen teekonnal!

Võimas. Sellest raamatust leidsin üles «hirmude kodu». Olin oma elus lausa hirmuekspert. Võisin hirmu tunda igal pool, isegi mitte tunda, vaid hirm ise olla. Kogu aeg, lakkamatult, kettas ühest hirmust teise. Luule ütleb, et inimkond on hirmu vang. Suurim hirm on hirm, et mind ei armastata.