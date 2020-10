KÕHE VIDEO ⟩ Kadunud krimikirjaniku mahajäetud kodus on virnade viisi müümata raamatuid ja hallitavaid käsikirju

Lost Adventures uudistajad käisid vaatamas maja, mille loodus on juba osaliselt üle võtnud. Videost on näha, et maja on segamini ja niiskus on sinna jäetud esemed rikkunud. Eriti nukker on aga pilt, mis avaneb kirjaniku töötoas, kus on kapitäis käsikirju ja lademetes raamatuid lihtsalt hallitamas. Käiskirjade pakenditest võib järeldada, et need on valminud teosed, mis pole trükki läinud. Maja uks on pärani ja kui kirjaniku sugulased seda oma hoole alla ei võta, läheb kogu maja sisu raisku.