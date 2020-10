KATKEND ⟩ «Äsja saja tuhande euro võrra rikkamaks saanud noormees on peagi ühe tuhande võrra vaesem»

Kuigi väljas hakkab juba vaikselt hämaraks minema, ei kavatse noormees endalt musti klaase eest võtta. Arvutanud mõttes, et välja valitud Nice’i lennuni on üle kolme ja poole tunni aega, avab ta telefonis eDreamsi ja püüab sealt pileti osta.

Paari minuti pärast saab selgeks, et kuigi vabu kohti samal õhtul toimuvale lennule jagub, on piletihind tavapärase paarisaja euro asemel tõusnud viimasel hetkel ligi kolmekordseks. Avastades peagi, et ka business class’is talle üks vaba koht leidub, on äsja saja tuhande euro võrra rikkamaks saanud noormees peagi ühe tuhande võrra vaesem. Äriklassi pilet Ateenast Nice’i maksis viimasel hetkel ostes täpselt 1002 eurot.

Alles seejärel, kui ärevil noormees on veendunud, et ka viimane, juba mitu kuud tagasi kehtivuse kaotanud Euroopa Liidu viisaga reisija, Kreeka politseinike poolt maalt välja saadetakse ja vastu hakkamata lennukisse toimetati, istub ühteaegu päikeseprillide ning mantlihõlmadega nägu varjav noor kunstnikuhing enda kohale tagasi. Veel tükk aega järjekindlalt tühja lennuväravat jälgides laseb ta alles siis uuesti mantlihõlmad õlgadele vajuda, kui gate suletakse.

Ta on selles enam kui kindel, et tundis politseinike vahel lennukisse toimetatud tüdrukus Diana ära, tõenäosust, et loetud sekundid tagasi riigist lahkuma sunnitud neiu just slaavi kaunitar oli, lisab ka asjaolu, et lend, kuhu korrakaitsjad ka riietuse poolest äravahetamiseni sarnase tüdruku toimetasid, suundub värava kohal oleva monitori järgi St. Peterburgi.