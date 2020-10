SALAELU ⟩ Kirjanik Aidi Vallik jagas kodu kümnekonna mehega

Aidi Vallik, «Minu Haapsalu. Mere ja muinasjuttude linn». FOTO: Apollo

Haapsalu elab ühe jalaga oma pikas ajaloos, teisega tänapäevas. Keskel saadakse kenasti kokku. Ikka veel ilmub ristimiskabeli aknale Valge Daam, ikka lähevad merele paadid, ikka uisutatakse jäätunud viigil, ikka mängivad naabruskonna lapsed hulgakesi väikestes aedades õunapuude all ja teavad nimepidi naabrite kassi. Selles järjepidevuses on rahu ning turvatunne. Siin on ikka veel alles see, millest kõnelevad Ernst Enno laulud ja mida kujutavad Ilon Wiklandi pildid – kõik see, mis mujal tundub ammu kaotatuna, see kadunud maailmade ilu.

Siin elab ajalugu, siin elavad unistused ja muinasjutud. Siin elasin ka mina, selle kõige keskel, veerand sajandit oma elust. Siin olen veetnud hulga lapsepõlvepäevi, siin tegin läbi tormilise hilisteismeea, pidasin vastu oma kriisiaastatel, sain õpetajaks, nuusutasin poliitikat, kasvasin kirjanikuks… ja õppisin vist lõpuks päris rahuldavalt ära ka selle, kuidas elada inimese moodi. Sellepärast räägibki see raamat minust Haapsalus ja Haapsalust minus.

***

Elu läks ootamatult tõsiseks, kui millalgi, vist 1991. aasta jaanuaris või veebruaris, eesti poisid massiliselt keeldusid Nõukogude armeesse aega teenima minemast, ei ilmunud kutse peale armeeteenistusse ja neid hakati miilitsaga taga otsima, isegi tänavatelt kokku korjama, et kutsealuste arv ikkagi täis saada. Kutsealuseid käidi muidugi taga ajamas ka nende kodudest ja lähemate sugulaste juurest, mistõttu peaaegu terve aastakäigu jagu poisse pidas paremaks peitu minna.

Selleks ajaks oli juba päris selge, et midagi juhtub, suured muutused on alanud, ja nende lävel ei tahtnud keegi sattuda… näiteks Novaja Zemlja tuumaobjektile. Nii üritasid poisid minna kuhugi redusse, kodust ja koolist võimalikult kaugele. Ning mina avastasin end olukorrast, kus minu juurde saabus sõna otseses mõttes poliitilist varjupaika taotlema korraga kümmekond meessoost sõpra või head tuttavat Tartust ja Tallinnast. Eks me olime kõik umbes samas vanuses, 18 ja 19. Keegi me ei teadnud, mis sellest jamast saab, kuhu see omadega ükskord välja jõuab ja kas ka mina võin hiljem nende varjamise pärast karistada saada. Muidugi käis niisugune mõte mul korduvalt peast läbi, aga see ei muutnud midagi. Need poisid olid mu sõbrad, loomulikult ma majutasin neid.

See oli igatahes veider kogemus, üksinda ühetoalises korteris elades varjata enda juures kümmekonda noormeest. Seda enam, et nüüd tuli hoida madalat profiili ja mitte suure kambaga linna ja Tori kõrtsi vahet liikuda, lärmi teha või üleüldse liigset tähelepanu äratada. Põrand oli magamisasemeid täis, nii et raske oli toas ja köögis liikudagi. Aga me saime hakkama ja suutsime oma käitumisegi hoida sordiini all, ei mingit «jooksmist ega mängimist», vaid eeskujulik kriisikäitumine. Ma pean ütlema, et nii palju süüa ei olnud ma varem elus veel teinud ja nii palju pidanud turult koju kandma, kuigi raha neiks varustusretkedeks klappisid alati poisid kokku ja ka kandvaks jõuks oli alati kaasas üks noormees sellest seltskonnast, igaks juhuks iga kord erinev, sest neil oli ju ohtlik ennast tänaval näidata. Konspireerisime enda arust võimsalt.

Ma arvan, et isegi naaberkorterites elavad donnad ei saanud täpselt aru, mitmekesi me seal minu korteris täpselt passime. Aga kindlasti teadsid nemadki, mis maailmas sünnib ja mis värk see siin nüüd korraga olla võib, sest ärgem unustagem: nad olid päevi näinud targad vanad naised ja kõnelesid vähem, kui teadsid. Igatahes olid ka donnadel minu ootamatutest sala-allüürnikest kasud sees, sest poistel oli korteris igav, ja vähe sellest, et minul olid köögis veepanged alati kaevust täis toodud ja küttepuud peenemaks lõhutud ja tuppa tassitud, osutas mõnigi neist sarnaseid teeneid ka donnadele.