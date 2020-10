Katrin Pauts: Eesti on tšehhidele kauge ja võõras nagu Jupiter

«Oled ehk nõus talvekuudel tulema? Ütleme ausalt, et suvekuudeks on konkurents palju tihedam ja meil on kandidaate, kes seisavad pingereas sinust eespool,» kirjutas Alena mulle oktoobrikuus. Muidugi nõus, milles küsimus! Mu enesehinnang sai küll vopsu – tugevamaid kandidaate? Populaarsus pisiriigis ei maksa isegi tšehhidele midagi, kuigi kümme miljonit elanikku teeb neistki Euroopa suurriikidega võrreldes ju üsna väikese maa. Mis seal ikka. Olen sügisel ja kevadel Prahas juba mitu korda olnud ning mind on hoiatatud, et hea kuumataluvuse ja tõhusa konditsioneerita on suvekuud Vltava orus põhjaeurooplasele talumatud. Vihkan palavust.

Vihkan juba ette ka oma residentuurikaaslast Danielle’i, sest ta on suurest Kanadast ja loen tema tutvustusest, et ta on mingi tähtsana kõlava auhinna saanud, ja mu niigi habras enesehinnang vangub veelgi. Guugeldades näen kergendustundega, et auhind anti talle ilmselt fakti eest, et ta on Québeci prantslane ehk kaitsealune vähemus nagu hallpea-rähn või rand-seahernes, mitte aga tingimata väljapaistev kirjanik. Alaväärsustunne on harilikult ikka me oma kahe kõrva vahel ja selle ajendid ette kujutatud. Provintslikkus, mida olen Muhu saarest rääkides kirunud, lööb minus endas välja niipea, kui puutun kokku mõne suurrahvaga.

Asi pole niivõrd Danielle’is, kuivõrd tema päritolust tulenevates privileegides, mis on kah osaliselt tõesed ja osaliselt mu ettekujutuse vili. Tšehhid näivad tema ees igatahes tunduvalt innukamalt koogutavat. Olen juba ette kindel, et Danielle saab Kafka majas parema toa ja üleüldse kõik eelised. Eriti närvi ajab, kui juhuslikult poetatud jutujuppidest panen kokku pildi, et Danielle on kirjanduslinna naistele juba tuttav – nad kohtusid möödunud suvel mingisugusel koorifestivalil. Vahi aga, või nii siis teenitakse kohti ihaldusväärses residentuuris!