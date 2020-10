Terapeut Kairi Kuusma 4 raamatusoovitust, mis aitavad avastada enda tõde

«Me tihti võtame omaks midagi, mis tegelikult minu päris minaga ei sobi kokku ja teeme sellest oma tõe ja usume sellesse. Minu soovituses on raamatud, kus antakse ka juhiseid ja õpetusi ning näidatakse ka teisi vaatenurki,» ütleb ta.

See raamat vaatab otsa olulistele osadele meie elus, kuidas juhtida vaimset, emotsionaalset, füüsilist ja majanduslikku seisundit. See on nagu nelja jalaga taburet, millel seisame. Kui üks jalg on lühem, siis võime kukkuda.

2. «Kohalolu», Amy Cuddy

Kohalolu on üks võtmeasju. Aga me oleme harjunud liikuma minevikku või tulevikku. Kohalolu võib tunduda udune. Mis on kohalolu? Kuidas sina sellele vastad? Raamatu autor ütleb: «Kohalolu on seisund, milles me oleme kooskõlas oma tõeliste mõtete, tunnete, väärtuste ja potentsiaaliga ning suudame neid mugavalt väljendada.»

Kui sagedasti me oleme sellises seisundis? Siit raamatust saab mitmeid juhtnööre selle õppimiseks.

3. «Perekonna varjatud seadused», Tiiu Bolzmann ning «Me saame muuta, kui me näeme», Maire ja Helena Taska

Need raamatud tutvustavad konstellatsiooni meetodit. Läbi selle on võimalik muutus, kui me näeme oma alateadlikke protsesse ja perekonnamõjutusi. Läbi inimeste lugude tulevad mitmed arusaamad ja taipamised.