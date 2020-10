Astroloog Villu Põldma: viirus kaotab jõu 2021. aasta veebruaris

November tuleb oktoobrist parem ennustab astroloog Villu Põldma. «Novembris koroonaviiruse teine laine jätkub, aga mitte endisel kujul. Surnuid on vähem, ilmub täpsem informatsioon viiruse kohta. Majandus on küll muutunud, aga areneb edasi uues olukorras. Novembris 2020 läheb Mars viimast korda Pluutoga halba aspekti ja uuel aastal viiruse levik lakkab. Viirus kaotab jõu 2021. aasta veebruaris ja pärast seda hakkab viirus taanduma,» prognoosib Villu Põldma.

Alanud on Veevalaja ajastu. Tuleb tähele panna imelikke asju, mis ühiskonnas toimuvad, mida enne ei olnud, need on uue ajastu märgid: abielu lammutamine, viirusega surmahirmu külvamine, sunniviisiline liikumis- ja kogunemisvabaduste piiramine, inimeste suukorvistamine, politsei suurem võim – suurem kontroll rahva üle. Miski ei ole enam endine.

«Kalade ajastu elu ja majandusseadused kaotavad oma jõu. Elu muutub täielikult. Võimuparteid sellisel kujul kaovad. Nüüd on naiste kord valitseda. Eestis on naispresident, Põhjamaades on palju naisi võimu juures, sama hakkab toimuma üle maailma. Amatsoonide aeg on tulekul. Veevalaja kallab oma sodiaagimärgil veiniamforast vett, ühiskonnas avaldub see alkoholi müügi piirangutega,» kirjeldab Villu Põldma eesseisvaid muudatusi.

Villu Põldma, «Elumuutuste horoskoop 2021». FOTO: Raamat

Eesti üks tuntumaid astrolooge Villu Põldma on horoskoope koostanud juba üle 45 aasta. Ta on hinnatud astroloogia ekspert nii televisioonis kui kirjutavas- ja elektroonilises meedias. Ta on kirjutanud sadu astroloogilisi artikleid ja prognoose paljudele Eesti meediaväljaannetele ja on koostanud sünnikaarte tuhandetele inimestele. Varasemalt on tema sulest ilmunud 4 astroloogiaalast raamatut.

«Elumuutuste horoskoop 2021» on tavalistest üldhoroskoopidest oluliselt täpsem horoskoop. Iga tähemärk on jagatud 10 päeva kaupa kolme ossa, sest elumuutus ei toimu korraga kõigil antud märgis sündinud inimestel. Kõikidele tähemärkidele on põhjalikud prognoosid iga kuu kaupa eraldi.