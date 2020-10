ISUTEKITAJA ⟩ Loe, kuidas algab Mihkel Raua uus raamat, mis räägib suhetest

Ma tahaksin öelda, et oli õhtu nagu iga teinegi. Taevas teab, kui väga ma seda öelda tahaksin. Lapsed olid magama jäänud ning ma kustutasin korteris kõik tuled. Ronisin voodisse, keerasin näo naise poole ja vaatasin talle otsa, mis sest, et silmad polnud veel pimedusega harjuda jõudnud. «On sul keegi teine?» küsisin eneselegi ootamatult. Ta oleks võinud öelda «jah». Ning loomulikult võinuks ta öelda «ei». Mu naine oli aga vait ja see oli halbadest vastustest kõige halvem.