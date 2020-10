Õnneliku abielu retsept: 3 asja, millega partneritel tuleb arvestada

Raamatust leiab ka näpunäiteid ja praktilisi harjutusi, kuidas laadida end energiaga, visata seljast stressirüü, avada külluse ja elurõõmu kraanid ning palju muud põnevat.

Loe raamatust katkendit, mis räägib õnneliku abielu retseptist.

***

Õnneliku abielu retsept

Ravneet Elvik, «Kundalini jooga võlumaailm». FOTO: Raamat

Küpseta oma õnneküpsist teadlikult, valides taignasse vaid kõige kvaliteetsemad koostisosad. Yogi Bhajani retsept kõige magusamaks õnnetaignaks sisaldab kolme koostisosa, mis loovad ja hoiavad harmoonilise ja täisväärtusliku suhte. Need kolm komponenti on pühendumine, usaldus ja suhtlemine. Ja jälgi, et sa ei lisaks taignasse kogemata kolme komponenti, mis kõige rohkem maitset rikuvad: võrdlemist, võistlemist ja virisemist.

1. Pühendumine

Kui sa kasvõi hetkeks lubad endale mõtet, et kui ei tule välja, siis saan ju alati lihtsalt minema jalutada, pole sa abielu olemust mõistnud. Sa pole iseenda sügavamat olemust mõistnud. Just sellepärast on nii oluline leida kõigepealt üles iseennast, enne kui sa hakkad end üldse kellegi teisega jagama. Sest kui sa ei tea, keda või mida sa jagama hakkad, ei ole võimalik leida seda teist ja õiget vibratsiooni, kes on valmis just sind ja sinu energiat vastu võtma. Alles siis, kui oled teadlikult loonud silla iseendaga, saad sa seda teha teise hingega. Ja alles siis oled sa valmis tõeliselt pühenduma. Siis on sul jõud. Nii nagu joogatunnis, pole tähtis, kui valusaks muutuvad lihased või kui ebamugavaks asendis püsimine, sa hoiad ennast edasi. Sest sa tead, et harjutuse lõpuks oled sa õndsas ja ekstaatilises Wahe Guru`s.

Kooselu on nagu lõbustuspark. See võib olla meeletult vahva, aga samal ajal ka hirmutav. Kui sa leiad end parajasti Ameerika mägede värisemavõtvast kõrgmäest alla kihutamas, ei hüppa sa kabiinist välja. Sa karjud ja kiljud ja hoiad teisest veel tugevamini kinni.

2. Usaldus

Puhasta regulaarselt oma alateadvust, et sa ei suhtleks oma vanadest mustritest ja minevikukogemustest lähtudes. Iga hetk on uus ja unikaalne. Reageerides minevikust, elad sa minevikus. Usaldamata ja lubamata pidevat muutust teises, ei usalda ja luba sa muutust ka iseendas, blokeerides sellega universumi voolava voo. Sa võid punnitada, higi laubal, et hoida end keset tugevavoolulist jõge ühe koha peal paigal, aga lõppkokkuvõttes raiskad sa ainult tarbetult energiat. Jooga ütleb, et abikaasa usaldamine on omaette spirituaalne praktika.Usaldades oma partnerit – teda, keda sa tead ja kes kannab endas lõplikku, piiridega vormi – arendad sa endas võimet usaldada Jumalat – teda, kes on tundmatu ja lõpmatu vorm.

«Need, kes ei õpi kuuluma oma armsamale, ei õpi kunagi Jumalale kuulumise kunsti, keda nad ei saa kunagi tundma» – Yogi Bhajan.

3. Kommunikatsioon

Kas sa suhtled selleks, et luua,või selleks, et hävitada? Iga sinu sõna peab olema samm puhtama, autentsema ja ülevama seisundi poole. Kas sa oled teekann, mis nupulevajutuse peale keema läheb, või päike, mis sõltumata sellest, mida tema kohta arvad, sinu peale jätkuvalt oma soojust saadab?

Suhtlemise eesmärk pole saada oodatud vastust, mida sa oma peas ette kujutanud oled. See pole järjekordne võimalus draamaks ega manipulatsiooniks. Suhtlemise eesmärk on võimalikult puhtalt ja selgelt jagada kõike seda, mis jagamist vajab, jäädes seejuures avatuks ja kohale, et autentselt vastu võtta ka kõik see, mis teises jagamist vajab.