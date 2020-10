Seiklusraamat, mis pakub hoopis teistmoodi lugemiselamust

Manuro ehk Emmanuel Quaireau on 1977. aastal sündinud prantsuse kirjanik. Ta on interaktiivsete seiklusraamatutega (ehk sina-oled-kangelane-raamatutega) võitnud mitmeid auhindu. Mees alustas seiklusromaanidega. «Pantvang» on tema esimene seikluskoomiks, mille loomiseni viis omamoodi suurushullustus. Nimelt uuris mees Makaka kirjastuse kaasloojalt ning seikluskoomiksisarja loojalt, kas too on lugenud tema seiklusromaane. Seepeale pakuti Manurole peagi võimalust oma seikluskoomiks kallal tööle asuda. Seikluskoomiksi ja -romaani kirjutamine erineb tema sõnul suuresti. Ka MC jaoks on «Pantvang» tema esimene seikluskoomiks. Ta jäi kirjastusele silma ühel koomiksiloojate veebisaidil. Enda sõnul on ta alati koomikseid teinud, soovides piltidega lugusid edasi anda. 20-aastasena sai MCst ka kunstiõpetaja, sest ta ei näinud end joonistustega ära elavat. Kümme aastat hiljem hakkas ta uuesti koomiksitega tõsisemalt tegelema ning siis jäigi ta Makakale silma. Manuroga sujus koostöö nii hästi, et peale seikluskoomiksi lõpetamist asuti ühiselt ka traditsioonilise koomiksi loomise kallale. See kogemus õpetas MC-le kuidas kirjutada stsenaariumit, mis on pikem kui 10 lehekülge. Kõige rohkem meeldib MC-le koomiksites lavastada, lõigata ja dialooge teha, sest see keeruline nagu tetris, kus peab tükke mitut pidi sobitama, et täiuslik tervik moodustuks.