Admiral Marketsi kaasasutaja Alexander Tsikhilov kirjutas raamatu «Plokiahel»

Admiral Marketsi kaasasutaja Alexander Tsikhilov on staažikas finantsteenuste valdkonna ettevõtja, kellel on laialdane kogemus valuutatehingute, elektroonilise kauplemise ja plokiahela tehnoloogiate valdkonnas. Tsikhilovil on SBS Swiss Business ärijuhtimise doktorikraad. Tema raamat «Plokiahel. Põhimõtted ja alused» selgitab tehnoloogiliselt keerulisi ideid nii lihtsalt kui see on võimalik, et ka arvuti- ja finantstehnoloogia kauge lugeja saaks ettekujutuse plokiahela tehnoloogiast ja selle alusel loodud projektide tööpõhimõtetest. Samuti tuleb juttu plokiahela alusel ellu viidud populaarsematest projektidest – peamiselt krüptorahadest, ning tehnoloogia võimalikust kasutamisest erinevates valdkondades.

Lihtne selgitus keeruliste tehnoloogiaideede kohta

Alexander Tsikhilov, «Plokiahel. Põhimõtted ja alused». FOTO: Raamat

2008. aastal ilmus dokument, mille autoriks oli keegi Satoshi Nakamoto ja sellele järgnenud plokiahela tehnoloogia esimene praktiline rakendus, projekt Bitcoin, jäid tol ajal avalikkuse suurema tähelepanuta. Hiljem isegi naerdi projekti üle avalikult. Ainuüksi idee, et eksisteerib elektrooniline raha, mida tagab selle emiteerimiseks kulutatud elekter, tundus paljudele naeruväärsena. Seda hetkeni, mil hakati ühe bitcoin’i maksumust tuhandetes dollarites mõõtma. Nii lahvataski 2016. aastal massiline huvi plokiahela projektide vastu. Tööstus astus järgmisesse, vastutöötamise etappi - plokiahelal põhinevad projektid muutsid üha suuremaks ohuks, tekitades konflikte riikide, traditsiooniliste finantsasutuste, vahendajate ja finantsjärelevalve vahel. Tõsi, paljud neist ohtudest olid ka põhjendatud.

Plokiahel pole midagi teadusele senitundmatut

«Plokiahela tehnoloogia iseenesest ei kujuta midagi põhimõtteliselt uut ega teadusele senitundmatut. Plokiahela võrkude toimimise mudeli väärtus seisneb eri instrumentide, tehnoloogiate ja põhimõtete kombineerimises nii, et need kindlal viisil kokku sobitatuma moodustavad loogilise ja kaitstud struktuuri andmete hajussäilitamiseks. Mida siis kujutab endast plokiahel? Sisult võiks seda võrrelda suure pearaamatuga, mille lehekülgedele kantakse poolte vahel tehtud finantstoiminguid. See raamat on aga koostatud nõnda, et ühtegi sinna tehtud kannet pole edaspidi võimalik mingil viisil muuta ega eemaldada. Seda takistavad tehnoloogiasse integreeritud tugevad krüptograafilised algorütmid. Andmeid endid ei hoita mingis kindlas kohas, mis oleks juhtimiskeskuse õigustega. Neid kopeeritakse ja sünkroniseeritakse ehk teisisõnu paljundatakse süsteemi kõigi osaliste, võrgu sõlmede vahel,» kirjutab Tsikhilov oma raamatus.

Seetõttu, isegi kui keegi tahab tema juures hoitavaid andmeid muuta, ei võta teised süsteemi osalised neid muutusi arvesse, sest need on tehtud süsteemis kehtivaid reegleid eirates.