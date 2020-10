KATKEND ⟩ «Mänguväljakult leiti tapetud alasti mees»

Tom Malmquist, «Kõik see õhk meie ümber». FOTO: Eesti Raamat

Vanemate pööningult sünnipäevapeoks serviisi otsides leiab Tom vana ajalehe, milles on teade 29-aastase Mikael K lahendamata mõrva kohta. Ta mäletab seda juhtumit oma lapsepõlveaastatest Huddinges ja otsustab seletamatu koopamõrva kohta rohkem teada saada. Kes oli Mikael K? Miks ta tapeti? Tom tuhnib visalt arhiivis, loeb mikrofilmidelt ajaleheartikleid, tellib eeluurimistoimiku, otsib üles tunnistajad ja politseinikud, sugulased ja koolikaaslased. Vastuste otsimisest saab ka Tomi vastasseis oma minevikuga, Mikael K mõistatuse lahendamine tähendab tema jaoks eneseleidmist. Ajapikku muutub üha selgemaks, et ei olegi tähtis teada saada, kuidas see mees suri; tõeliselt oluline on hoopis mõista, kuidas ta elas, millal ja miks irdus elust teiste inimeste seas.

Tom Malmquist (snd 1978) on Rootsi luuletaja ja muusik. Tema rahvusvaheliselt menukas debüütromaan «Igal hetkel oleme veel elus» (2015, eesti keeles 2018) pälvis mitmeid mainekaid autasusid ning kandideeris Põhjamaade Nõukogu kirjandusauhinnale. «Kõik see õhk meie ümber» on Malmquisti teine romaan.

***

EMA MÄLETAS ÕIGESTI. Serviis on, nagu ta ütleski, Jägaregatanil nende pööningul ühes vanemas kastis. On aasta 2010 ja seda kasti on peaaegu kaks aastakümmet ühest panipaigast teise kolitud, ilma et keegi oleks sisu puutunud. Kaanele on ema käega kirjutatud «Köök». Just ema tegigi ettepaneku, et võiksime sünnipäevapeol seda serviisi kasutada, sest Karin ei taha plastnõudega keskkonda saastata ja me oleme kutsunud nii palju külalisi, et meie nõudest jääb väheks.

Tõmban teibi lahti ja avan kasti.

Serviis on hoolikalt ajalehepaberisse pakitud. Harutan ühe paki lahti ja uurin taldrikut, see on valge, pruunitriibulise servaga, pisut kulunud, aga sälke ega mõrasid ei ole.

Kui hakkan taldrikut tagasi panema, näen, et pakkimispaberiks on 1991. aasta kohalik ajaleht Mitt i Huddinge, mis ilmus minu lapsepõlves kord kuus.

Terve kast paistab olevat selle aasta lehenumbreid täis.

Loen neid kortsus lehti ja adun, et need ei ole ainult nõusid kaitsnud, vaid hoidnud alles ka osa minust.

Põhiliselt on seal kuulutused ja muu tühi-tähi nagu kohalikes lehtedes ikka. Näiteks täidab tervet esikülge foto, mis kujutab kogukat meest heitepuuris, järgmise tekstiga: «Keijo Hiltunen on Huddinge AIS-i veteran. Tänavu täitub tal 30 aastat vasaraheitjana. Ja tal ei ole plaanis lõpetada.»

Selle all juhitakse tähelepanu artiklile «Onupojapoliitika kodulooühingus.»

Surmakuulutusi ei ole, on aga õnnitluste lehekülg ja ma mäletan, et leidsin sealt sageli oma koolikaaslaste pisut piinlikke värvifotosid, mille olid lehte pannud nende vanemad, kes ei paistnud taipavat, mida nende laps järgmistel söögivahetundidel peab läbi elama.

Just sellisena mäletangi seda lehte oma lapsepõlvest. Süütu ja tagasihoidlik, täis kohalikku klatši, mis paneb nüüd muigama.