Helsingi virtuaalset raamatumessi saab jälgida ka Eestis

22.-25. oktoobrini toimuv Helsingi raamatumess toimub sel aastal virtuaalselt, mis tähendab, et pileti ostnud saavad messi kirjandusvestlusi jälgida kõikjal maailmas nii otse kui kahe nädala jooksul pärast messi. Messi teema on tulevik ja vestlustes on tähelepanu all nii kirjanduse tulevik kui kliimasoojenemine, inimsuhete mitmekesisus ja ühiskondlikud murrangud.