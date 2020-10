Ämmaemand: naised, kes pressimise ajal grimasse teevad ja oma lõualuid kokku suruvad, saavad suurema tõenäosusega rebendeid

Oma ämmaemanda karjääri alguses märkasin veel üht sfinkteri seaduses kehtivat huvitavat suhet. Täheldasin tugevat sidet suu/kurgu sfinkterite ning emakakaela ja tupe sfinkterite vahel. Lõdvestunud suu tähendab elastsemat emakakaela. Naistel, kelle suu ja kõri on sünnituse ajal avatud ja vabad, vajavad harva pärast sünnitust õmblusi. Kui nad just last liiga kiirelt välja ei pressi, ei saa nad harilikult sünnituse käigus rebendeid ja nende lahklihasse ei pea lõiget tegema. Need naised aga, kes pressimise ajal grimasse teevad ja oma lõualuid kokku suruvad, saavad suurema tõenäosusega rebendeid, kuna nende lahkliha koed on rohkem pinges. Olen palju kordi näinud, kuidas lahkliha kudedest pinge kaob, kui naine, kes oma huuli torutas ja kõri ja lõuga pinges hoidis, kõik lihased lõdvaks laseb. See lõdvestamistaktika on aastate jooksul rebendite ja episiotoomiate arvu vähendanud. Enamiku naiste jaoks on kergem lasta lõdvaks lõualuud kui alakeha.