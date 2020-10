SEGAMATU ⟩ Mõtle läbi, kuidas inimesed su aega röövivad

Muuda oma väärtushinnangud ajaks

Sihikus viib meid selle poole, mida elus tahame, hälvitatus aga tõmbab eesmärkidest eemale.

Nir Eyal ja Julie Li «Segamatu». FOTO: Helios

Mõelgem kõikvõimalikest viisidest, kuidas inimesed su aega röövivad. Stoikust Rooma filosoof Seneca kirjutas: «Inimesed kaitsevad ihnsalt oma isiklikku vara; ent niipea kui asi puutub ajaraiskamisse, on nad suurimad pillajad selle ainsa asja suhtes, mille puhul kitsidus oleks õigustatud.» Kuigi Seneca kirjutas enam kui kaks tuhat aastat tagasi, peavad tema sõnad samavõrd paika ka täna. Mõtle vaid igasugustele lukkudele, turvasüsteemidele ja hoiukappidele, mida me omandi kaitsmiseks kasutame, ja kui vähe teeme selleks, et kaitsta oma aega.

Ühingu Promotional Products Association International korraldatud uuringus leiti, et ainult kolmandik ameeriklasi elab päevakava järgi, mis tähendab, et valdav enamik ärkab igal hommikul ilma kindlate plaanideta. Meie kõige väärtuslikum vara – meie aeg – on kaitsmata, ainult oodates, millal see röövitakse. Kui me ise oma päevi ei planeeri, teeb seda keegi teine.

Seega tuleb meil koostada päevakava. Aga millest alustada? Harilik meetod on tegemist vajavate asjade nimekirja koostamine. Paneme kirja kõik, mida tahame päeva jooksul ära teha ning loodame, et leiame selleks piisavalt aega. Paraku on sellel meetodil mõned tõsised puudused. Kõik, kes on püüdnud sellise nimekirja järgi tegutseda, teavad, et paljud ülesanded lükatakse tänasest homsesse ja edasi ülehomsesse. Selle asemel, et alustada asjadest, mida me tahame teha, peaksime alustama sellest, miks me tahame neid teha. Ja selleks peame võtma lähtepunktiks oma väärtushinnangud.

Nagu ütles raamatu «The Happiness Trap» autor Russ Harris, tähendavad väärtushinnangud seda, «millised me tahame olla, mille eest tahame hea seista ja kuidas tahame suhestuda end ümbritseva maailmaga». Need on selle isiku omadused, kellena end näeme. Me võime end näha ausa inimesena, armastava lapsevanemana või meeskonna hinnatud liikmena. Samas ei jõua me oma tõekspidamisteni kunagi rohkem, kui maali lõpetamine võimaldaks meil jõuda loovuseni. Sisemine väärtushinnang on nagu majaks; see on fikseeritud punkt, mida kasutame abivahendina elulistes valikutes navigeerimiseks. Kuigi mõned väärtushinnangud kanduvad üle kõigisse eluvaldkondadesse, on enamik kinnitatud ühe valdkonna juurde. Näiteks on inimene meeskonnatöösse panustav tiimiliigi peamiselt tööl. Armastav abikaasa või lapsevanem olemine toimub perekontekstis. Olla hea ja lahke inimene, kes püüdleb elutarkuse või kehalise vormisoleku poole, on asi, mida teeme iseenda jaoks.