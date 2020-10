Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pani oma 80 aasta teadmised kahte raamatusse

Teadus- ja õppemetoodiliste artiklite kogumikuga «Eesti õendus ajas ja muutumises» on Tallinna Ülikooli sotsiaaltervise professor Merike Sisaski sõnul maha pandud oluline märk Eesti õenduse hetkeseisu ja arenguloo publitseerimisel rahvuskeeles.

Kogumiku artiklite sisu käsitleb Eesti õenduse kujunemislugu kuni tänapäevaste õendusteaduse ja -praktika teemadeni ning on väärtuslik allikas õdede koolitamisel. «Eesti õendus ajas ja muutumises» koostajad on Taimi Tulva, Merle Talvik ja Ülle Ernits, kujundaja Merike Pinn.

«Õppijad ja töötajad, kes on koolist läbi käinud aastakümnete jooksul, kannavad meist midagi kaasas ja igaüks nendest on jätnud meisse midagi endast. Kuigi meie maja Kännu tänaval ei ole vana, on selle seinte vahel toimunud palju head, mis omakorda peegeldub meie rahva tervises,» tõdeb rektor Ülle Ernits raamatu eessõnas.