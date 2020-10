KATKEND ⟩ «See on ju täielik privaatsuse ja isegi inimõiguste rikkumine»

«Seda on hea kuulda, loodetavasti tõuseb nende väärtus ajaga veelgi,» vastab külaline innustavalt, kes on internetist hoogu koguva krüptoralli kohta pisut lugenud.

«Just sellepärast ma sind täna siia kutsusingi,» saab ta kiire vastuse. «Kaelast saati halvatuna ei saa ma iseseisvalt isegi süüa ega juua, sportimisest, reisimisest ja igasuguse muu aktiivse meelelahutuse kogemisest rääkimata. Ainsaks rõõmuks on jäänud arvutiekraanilt vaadata, kuidas teised elust rõõmu tunnevad, sest minu jaoks on kogu edasine elu üks suur kannatamine.»

«Kindlasti leidubki, aga see pole see, mida ma hetkel elult soovin,» teatab voodisse aheldatud värske miljonär kibestunud tooniga.

Kogu järgnevaks eluks voodisse aheldatud murtud hing kannab neil hetkedel endas nii rasket koormat, mida kaine mõistus keeldub sõnadesse panemast, kuid see, et ta praegu midagi öelda pelgab, on ilmselge. Viimaks, märgates, kuidas tema vastas istuva poole noorema mehe kannatlik ilme on muutumas, võtab lamaja ennast kokku ja teatab: «Ma soovin, et sina hakkaksid minu elamata jäänud elu elama.»