Vaido Neigaus avaldas oma elust ausa ja avameelse raamatu «Mees Metsast»

Diana Klasi sõnul on Vaido Neugausi teos eelkõige unistuste täitumise lugu. «Ülima siiruse, aususe ja otsekohesusega pajatab Vaido oma inimeseks kasvamise loo häbenemata ühtki tunnet, mis teda sellel teekonnal vallanud on. Raamat on kirjutatud lihtsalt ja vabalt,» kiidab ta. «Loo autor püüab kõiki inimesi, kellega elu teda kokku on viinud, mõista. Lapsepõlv möödus väikeses kohas, kus inimestel pole midagi teha ja kõik, mis erineb, tekitab viha ja trotsi selle erineva vastu. Kiusamine ja mõnitamine ei murdnud Vaidot vaid vastupidiselt aitas tal iseennast avastada ja mõista. Ebameeldivas kogemuses nägi autor võimalust tugevaks muutuda ja iseendaks jääda. See on inimese lugu kes julgeb tunnistada oma olemust. Raamat on väga hea materjal homoseksuaalsuse mõistmisel ning võiks olla soovituslik kirjandus vanemas kooliastmes. Loos ei puudu ka pettumused ja inimsuhete keerukus mis aga pole Vaidosse jätnud kübetki kibestumust. Pühendumus muusikale on teine läbiv joon raamatus. Autor kirjeldab oma artistiks kujunemist. Kogu kirjutatud muusika on paralleel isiksuse kujunemisega. Senine teekond on teinud Vaidost õnneliku inimese, kes hoiab oma kodu ja lähedasi. Raamat annab julgust unistada, sest unistused täituvad.»