Kirjanik Allan Keian: Instagramis on inimene ihuüksinda ja suhteliselt haavatav

Kirjanik Allan Keiani uusim raamat kannab tabavat nime « Instagrami identiteet» . «Täpselt nagu paljudes teistes eluvaldkondades tuleb ka kirjanduses ajaga kaasas käia ja käsitleda just neid teemasid, mis parasjagu kuumad on,» avaldab mitme menuki autor enda romaanide edu saladuse. Värske teose kaanekaunitarid on Eesti suurima jälgijaskonnaga Instagrami-staarid Katri Palm aka katrikats ja Deana Noop, keda laiem avalikkus teab pseudonüümi deanabanana järgi. «Minu uue raamatu kaks põhiteemat on sotsiaalmeedia ja krüptoraha,» kergitab Keian saladuseloori.

Romaani peategelane on 18-aastane koolipoiss, kelle pildid jäävad silma USA mainekas modelliagentuuris, kuhu ta casting´ule kutsutakse. New Yorki jõudes, ei suuda noor talent paraku kogenud modellikütte üllatada ja pärast proovisessiooni saadetakse ta kodumaale tagasi. See paljude jaoks kibe tõehetk on moemaailmas tavaline, sest konkurents on seal meeletu. Rahalistesse raskustesse sattunud koolipoiss laeb tagasilendu oodates tuntud pildirakendusse sama foto, mis ta ootamatult New Yorki lennutas. Kodumaal telefoni uuesti sisse lülitades avastab ta, et hetkeajendil üles laetud pilt on teinud temast üleöö tõelise Instagrami-staari.