Kas teadsid? Newton kirjutas teadusajaloo ühe olulisema teose eneseisolatsioonis olles

Inglise füüsiku, matemaatiku, astronoomi, teoloogi ja alkeemikut sir Isaac Newtonit on peetud tänapäeva füüsika alusepanijaks. Tema peamine teadustöö «Loodusfilosoofia matemaatilised alused» on hea näide sellest, et rahu ja vaikuse tõttu on eneseisolatsioon hea võimalus suursaavutusteks.