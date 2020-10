Ilmus Erkki Koorti uus ajalooline romaan «Salakuulaja Vastseliinas»

Erkki Koort on tunnustatud julgeolekuekspert, kes on töötanud aastaid Kaitsepolitseis ja siseministeeriumis. Oma töös on ta lisaks Eesti Vabariigi valitsusele nõustanud ka Euroopa Liidu liikmesriike ning Ameerika Ühendriike. Hetkel on ta Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi juhataja.