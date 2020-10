ANALÜÜS ⟩ Raamat, mis muutis maailma

Kui fosfororgaanilistest ühenditest rääkida, siis neil on väga huvitav toimemehhanism. Sisuliselt takistavad need ained toimida ühel väga olulisel ensüümil nimega atsetüülkoliinesteraas. Atsetüülkoliin osaleb närviülekandes, et närviimpulss liiguks ühelt närvirakult teisele. See kutsub esile liigutuse. Peale ülekannet laguneb ensüümi toimel atsetüülkoliin koheselt. Kui seda ensüümi takistada ehk inhibeerida, siis atsetüülkoliin ära ei lagune. Tekivad kontrollimatud liigutused, värinad, lihaste tõmblus, krambid ja lõpuks surm.

Täpselt samamoodi toimivad väga paljud närvimürgid ja keemiarelvad, sh sariin (link). Vastumürk on muuseas atropiin. Ma kindlasti ei väida, et need pestitsiidid (sh paratioon) olid tavainimesele nii toksilistes annustes saadaval, aga isegi pikaajalised kokkupuuted vähendavad selle ensüümi hulka ohtliku tasemeni, kuni üks hetk tekib akuutne toksilisus. Arutasin raamatut ka oma isaga, kes DDT toksilisusega väga tuttav oli ning raamatu oma nooruses läbi luges. Ta teadis rääkida, et nõukaajal kasutati dihlofossi nimelist kärbsemürki, mis kuulub ka nende ainete alla. Üht selle tühja pudelit nägin isegi osta.ee-s antiikesemete all müügis.

Muljed ja olukord tänapäeval

Raamatut soovitasid mulle lugeda kaks keemiku haridusega õppejõudu. Mõlemad töötavad peale õpetamisele keskkonnakaitse valdkonnas ja teostavad erinevaid õhu-, vee-, mullapuhtuse analüüse. Ma olin ähmaselt kuulnud nendest ainetest ja keskkonnaliikumistest 60ndatel, aga mitte midagi konkreetset. Seega minu jaoks oli väga palju uut infot, mis ühtemoodi vaimustas ja pani mõtlema.

Kokkuvõttes jättis «Hääletu kevad» jättis unustamatu mulje. Huvitav oli lugeda keemiast ja konkreetsetest viisidest, kuidas pestitsiidid loomi ja tervet toiduahelat mõjutavad. Osa lõike oli valus lugeda. Ühed hirmsamad olid näited konkreetsetest juhtumitest, kus inimesed surid kiirelt pärast sagedast kokkupuudet kloreeritud süsivesinikega. Taolisi näiteid on raamatus kümneid. See oli silmaringi avardav teos, mis pani tõsiselt mõtlema toimele, mida need mürgid tervele ökosüsteemile avaldavad. Kuid mis veel olulisem – see haris konkreetsete ainete osas, mistõttu peale raamatu ilmumist saatis seda tavainimeste seas tohutu menu.

Kogu see ajalooline aspekt oli tegelikult väga põnev, sest mõtlesin lugedes pidevalt, et kuhu me nüüd, 21. sajandil jõudnud oleme? Kas see aine on täna keelatud? Kui ei, siis kus riigis ja miks see lubatud on? Kas GMO-de kasutamine vähendas pestitsiidide vajadust? Vastus viimasele küsimusele on jah, nende kasutamine on vähendanud mõnevõrra pestitsiidide vajadust, kuid sõltub riigist.