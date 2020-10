Jaak Juske esitleb uut raamatut «800 aastat lugusid Tallinnast»

Nii mõnegi loo puhul on kohalik ajalugu seotud samaaegsete arengutega mujal Eestis või laias maailmas. Kaetud on kõik olulised etapid linna pikas ajaloos. Sündmused on kronoloogilises järjekorras, kuigi ühe jutu sees võib tulla ette rännakuid ajas nii tagasi kui edasi.

Jaak Juske on kirjutanud Tallinna ajaloost mitu raamatut. Pealinna vanu lugusid leiab rohkelt 2012. aastal ilmunud raamatust «Lood unustatud Tallinnast» ning 2016. aastal trükivalgust näinud teosest «100 põnevat lugu Tallinnast». Uus raamat on neile omamoodi järjeks. Sellesse on kogutud lood, millest pole tema varasemates raamatutes juttu olnud või on neid vaid põgusalt mainitud. Mõningad kunagi kirja pandud lood on saanud aga viimastel aastatel järje.