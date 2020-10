Konstellöör Marianne Franke-Gricksch annab raamatuesitlusel loengu süsteemsest pedagoogikast

See raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad näha lastevanemate, laste ja õpetajate vahelisi suhteid uudsest vaatenurgast. Raamatust saavad kasu lastevanemad, õpetajad, lasteaiaõpetajad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, terapeudid ja kõik need, kes on valmis mõistma, et lapsed ei ole haiged, laisad ega mässajad, vaid nad kannavad sümptomeid.

Marianne Franke-Gricksch, «Sa oled üks meist». FOTO: Bunga

Süsteemne pedagoogika pakub uut lähenemisviisi düsfunktsionaalsetele hoiakutele ja õppimishäiretele. Marianne Franke-Gricksch, kes on kogenud õpetaja ja süsteemne terapeut, räägib selles raamatus, kuidas süsteemsete lahenduste kasutamine võimaldab tõhusamalt õppida ning kuidas see edendab õpilaste, vanemate ja õpetajate loomingulist koostööd. Süsteemse pedagoogika sujuv tööprotsess aitab luua võimalusi, et armastus saaks uuesti voolata ja suhted muutuksid soojemaks.

See on eriline raamat, mis sisaldab ohtralt kogemusi ja on lähedane igapäevaelule. Raamat on tulvil muljetavaldavaid ning lootustandvaid näiteid, mis ärgitavad meid asju ise proovima. Samas on see selge ja praktiline juhend vanematele ja õpetajatele, kes üritavad parandada keerulisi või isegi lootusetutena tunduvaid olukordi.