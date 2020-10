Nike’i looja Phil Knighti ergutuskõne endale: sa suudad seda. Oled enesekindel. Saad hakkama

« 1962. aastal läksin tagasi Tokyosse ja tutvustasin ennast Importeri toimetuses. Kaks kohalviibivat endist sõdurit, jämeda kaelaga, jõulised, väga hõivatud, nägid välja, nagu kavatseksid mulle segamise ja nende aja raiskamise eest sealsamas kere peale anda. Kuid mõne minuti jooksul nende räme välisilme leebus ja tegelikult olid nad soojad, sõbralikud, ning tundsid rõõmu kodumailt saabunud külalise üle. Rääkisime enamasti spordist. Suudad sa uskuda, et Yankees võitis jälle? Kuidas selle Willie Maysiga on? Temast paremat pole. Just nii, paremat pole,» meenutab ta, kui nad rääkisid talle oma loo.

«Peamine,» ütlesid nad, «on mitte olla pealetükkiv. Ära ole nagu tüüpiline sitapeast ameeriklane, tüüpiline gaijin, kes on ebaviisakas, valjuhäälne, agressiivne, ei aktsepteeri eitavat vastust. Jaapanlased ei reageeri pähemäärimisele heasoovlikult. Läbirääkimised on siin pigem tasased ja rasked. Vaata, kui kaua aega kulus ameeriklastel ja venelastel selleks, et veenda Hirohitot alla andma. Ja isegi kui ta alistus, kui tema riik oli muudetud tuhahunnikuks, mida oli tal öelda oma rahvale? «Sõjaolukord ei ole arenenud Jaapani kasuks.» See on kaudse kõne kultuur. Eales ei lükata sind järsult tagasi. Kunagi ei öelda otse ei. Aga ka jaa ei öelda. Räägitakse ümmargust juttu, lausetes puudub selge alus või sihitis. Ära kaota julgust, kuid ära muutu ka ülbeks. Võid mõne mehe kabinetist lahkuda arvates, et oled kõik kihva keeranud, kui tegelikult on ta valmis tehinguid sõlmima. Võid olla kindel, et lõite käed, kui tegelikult lükati sind just sealsamas tagasi. Sa ei tea kunagi.»